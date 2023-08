C’è il via libera: potenziati i canali tv Ora si ricevono più trasmissioni

Più canali tv a La Tignamica e a Gamberame. C’è stato, infatti, un ulteriore potenziamento dei canali televisivi per chi abita nella zona collinare alle porte di Vaiano: il Comune ha ottenuto l’autorizzazione per l’ampliamento dei canali ripetuti e, da qualche giorno, solo visibili anche una serie di canali Rai e Mediaset specializzati, Real Time, canali dedicati ai bambini e al food.

"È un vero e proprio servizio del Comune ai cittadini quello che, con un ripetitore dedicato, ormai da moltissimo tempo viene effettuato sul territorio della Tignamica e di Gamberame – spiega il vicesindaco Marco Marchi – gli impianti di trasmissione in quelle zone, per problemi di visibilità, non ricevono direttamente il segnale sia delle emittenti pubbliche che di quelle private. Per questo il Comune si è sempre accollato il servizio di ripetizione". Nel giugno del 2022, sulla base di una direttiva ministeriale di riorganizzazione delle frequenze, il Comune ha dovuto provvedere in tempi rapidi a chiedere nuove autorizzazioni perché gli impianti non potevano più essere usati alle condizioni fino allora concesse.

"Ci siamo subito attivati e in tempi brevi abbiamo ottenuto le nuove autorizzazioni – continua Marchi – purtroppo con una forte limitazione dei canali ripetuti, già dal primo luglio ‘22 siamo stati in grado di ripristinare gli impianti di nostra proprietà e di riaccendere come stabilivano le disposizioni ministeriali".

Nel settembre dello scorso anno è stata fatta un’ulteriore richiesta di ampliamento dei canali ripetuti per entrambi gli impianti. La risposta, positiva, è arrivata alla fine di luglio.

"Avendo già a suo tempo predisposto le apparecchiature abbiamo potuto accendere subito, eventuali aggiustamenti tecnici e verifiche di ricezione saranno effettuate nei prossimi giorni, intanto si consiglia di provvedere a risintonizzare le tv" conclude il vice sindaco.