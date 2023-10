C’è il Trio Desìo all’Ora del concerto

Domani alle 17 alla Scuola di musica Verdi torna la rassegna l’Ora del Concerto. Sarà un una formazione di giovanissimi a salire sul palco della sala Zipoli, il Trio Desìo: Adamo Rossi violino, Erika Italiani violoncello (foto), Andrea Redigonda pianoforte. Il programma del concerto presenta in ordine cronologico opere di periodi e stili differenti. Il periodo classico è rappresentato dal primo brano, il Trio di Haydn in mi maggiore, fra i capolavori cameristici della piena maturità. Si tratta di un’opera dal carattere brillante e ricca di melodie amabili, scritta dal compositore nel 1797 nella forma del suo ultimo stile cosiddetto popolare. Terzo e ultimo dei lavori per pianoforte violino e violoncello, il Trio op. 101 scritto da Brahms nel 1886 è una composizione nella quale è l’esperienza sinfonica ad influenzare la forma compositiva. In questo capolavoro della musica da camera si ritrova infatti la tendenza, propria delle opere della maturità, a elaborare con il massimo rigore un materiale di base scarno ed essenziale. Il Trio n. 1 in do minore, op. 8 scritto da Šostakovič nel 1923 ad appena sedici anni, e pubblicato postumo, presenta in un solo movimento una continua alternanza di sezioni con andamento diverso in una sorta di piccola forma ciclica. L’ingresso al concerto è gratuito.