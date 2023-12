C’è il patto Aci-Cavalieri, sconti per i tifosi tuttineri

Sconti sulle pratiche automobilistiche per i tifosi di serie A dei Cavalieri. E’ il frutto dell’accordo fra Aci Prato e Cavalieri Union Rugby che garantisce appunto buoni sconto per le pratiche di rinnovo patente e per il tesseramento con Aci a chi entra al Chersoni lasciando un contributo in favore della società rugbistica. I coupon numerati sono stati già distribuiti durante la gara contro il Lazio Rugby e l’iniziativa verrà ripetuta per tutte le gare casalinghe della stagione. L’accordo è stato firmato nei giorni scorsi negli uffici di via Ferrucci alla presenza del direttore di Aci Prato, Claudio Bigiarini, e del presidente dei Cavalieri Union Rugby, Francesco Fusi. "Automobile Club Prato, come ente che fa parte della federazione Aci, che rappresenta gli sport automobilistici dentro il Coni e la Fia, sostiene lo sport nel territorio pratese, promuovendo i principi di correttezza, lealtà e rispetto delle regole" spiega Bigiarini.

"Siamo molto felici di aver stretto questa nuova partnership – aggiunge il presidente Fusi –. L’intesa con il direttore Claudio Biagiarini è stata immediata. I Cavalieri Union infatti condividono la passione per lo sport e le finalità di promozione sociale che si porta con sé. Sono sicuro che tutti i nostri appassionati sapranno cogliere l’opportunità".