C’è il Natale solidale a villa Guicciardini

Una festa di solidarietà, piena di sorprese, quella promossa per domani alla villa Guicciardini di Usella, dal Comune di Cantagallo con lo staff della dimora storica che, con grande impegno, è stato interamente ripulito dopo l’alluvione del 2 novembre.

Il Natale di villa Guicciardini sarà dunque solidale con tante e diverse attività. Ad annunciarle è la vicesindaca e assessore alla cultura, Maila Grazzini con Manuele Lo Conte, proprietario della villa e Gioia Maurri, coordinatrice dello staff. Il programma è ricco: ci saranno mercatini con prodotti tipici e realizzazioni artigianali, street food e golosità, laboratori per bambini, animazioni e un doppio spettacolo musicale a tempo di swing. Partecipano aziende del territorio ma anche le associazioni del volontariato sociale.

L’ingresso alla villa e a tutti gli eventi sarà a offerta libera. Quello che verrà raccolto sarà destinato agli aiuti alle famiglie e alle attività del Comune di Cantagallo che hanno subito i danni dell’alluvione.

Per i più piccoli, alle 11.30, c’è il laboratorio dei biscotti di Natale, a cura delle generose volontarie della Proloco di Gavigno con il contributo della pasticceria Filippo & Giancarlo. È rivolto ai bambini dai quattro anni. Alle 15 c’è "Riserva-ti" il laboratorio del bosco, attività artistica espressiva con gli Elfi, per i bambini dai sei anni che potranno sperimentare la loro creatività usando i materiali naturali provenienti dalla Riserva Acquerino-Cantagallo.

Tutti laboratori devono essere prenotati sul sito del Comune di Cantagallo.

Per tutti c’è Christmas swing con l’Orchestra Osmann Gold, concerto in due parti (alle ore 16 nella serra d’inverno e poi alle 18 nelle Scuderie) con la proposta di un viaggio musicale da non perdere.