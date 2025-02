C’è il cineforum, con La stanza accanto

Domani sera alle 20.30 al Garibaldi torna l’appuntamento con il Cineforum del mercoledì, che propone una serie di film, molto diversi tra loro, che hanno in comune la partecipazione ai festival internazionali più importanti, i premi, le critiche entusiastiche ma che hanno soprattutto conquistato il pubblico. Questa volta si potrà vedere in lingua originale inglese e con sottotitoli in italiano La Stanza accanto, l’ultimo acclamato film di Pedro Almodóvar, adattamento cinematografico del romanzo Attraverso la vita di Sigrid Nunez. Il regista spagnolo torna ad esorcizzare la morte e la fine del mondo e per farlo scrive e dirige un film intenso che ha avuto un grande successo di pubblico e di critica. Grazie anche alle due magistrali interpreti, Julianne Moore e Tilda Swinton (nella foto), La stanza accanto con tono misurato e colorato, riesce a celebrare il senso della vita attraverso quello della morte. La malattia di una delle due protagoniste, diventa pretesto per il trionfo del libero arbitrio, dell’intelletto umano e dell’amore per la bellezza. E’ un film che celebra la vita, l’amicizia e la forza del cinema. Nel successivo appuntamento, mercoledì 12 febbraio sempre alle 20.30, sarà la volta di Conclave di Edward Berger. Nel cast Ralph Fiennes e Isabella Rossellini, per la prima volta candidata all’Oscar come migliore attrice non protagonista.