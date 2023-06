C’è il bando per progetti contro il cyberbullismo

Scacco ai bulli della rete. L’ufficio politiche giovanili tramite un avviso pubblico ricerca Enti del Terzo Settore del territorio toscano per la co-progettazione e la successiva gestione di azioni progettuali per la realizzazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di progetti in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, per poi consentire al Comune di Prato la presentazione di progetti. I progetto dovranno realizzarsi nell’anno scolastico 20232024 e i destinatari delle attività sono le ragazze e i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le azioni potranno consistere in programmi di tutoraggio tra pari, di educazione alla salute, gruppi di discussione tra pari, programmi di mentoring, giornate ed eventi di sensibilizzazione, campagne di sensibilizzazione sui social media, creazione di forum on line, iniziative di educazione digitale, laboratori educativi. Le domande dovranno essere inviate entro le 10 di mercoledì 5 luglio. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito del Comune