C’è De Summa. Stasera sono in vena

Due interessanti e diverse proposte oggi per una domenica a teatro. Al Fabbricone alle 16.30 ultima replica di "Stasera sono in vena. Il concerto", live special edition di e con Oscar De Summa (nella foto) . E’ il racconto di una storia di droga, spaccio e malavita organizzata - che De Summa attinge ad una scomoda materia autobiografica - che si intreccia in modo indissolubile con la musica suonata dal vivo. Stasera sono in vena è il concerto che ha accompagnato un’intera generazione che sognava, come il protagonista, di diventare una rockstar e che in quella musica ha trovato l’antidoto alla propria solitudine. E’ un grido contro lo spietato business delle droghe, drammaticamente attuale. Al Politeama alle 16 ci sarà invece la seconda e ultima replica della commedia Amanti, scritta e diretta da Ivan Cotroneoche racconta la storia di una relazione clandestina sbocciata nello studio di una psicanalista. Una storia che prende le pieghe di un racconto spassoso e brillante grazie all’acuta penna dell’autore, con la sua sensibilità nel raccontare gli universi maschile e femminile. I protagonisti sono due volti noti di cinema e tv, Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, affiancati in scena da Orsetta De Rossi, Eleonora Russo, Diego D’Elia.