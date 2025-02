C’è Arlecchino sul palco al Politeama

Stasera e domani al Politema andrà in scena Arlecchino?, lo spettacolo con protagonista il popolare attore veneto Andrea Pennacchi (foto), diretto da Marco Baliani, maestro del teatro di narrazione. Sarà un mix di cabaret, avanspettacolo, commedia e dramma: il miglior modo per salutare gli inizi del Carnevale. L’Arlecchino di Baliani è un personaggio che prova ad essere all’altezza del ruolo ma non ne azzecca una, è goffo, sovrappeso, fuori luogo. Ma è in buona compagnia: anche gli altri attori sono stati assoldati con miseri compensi dall’imprenditore Pantalone, rivelandosi debordanti, fuori da ogni cliché, tragicomicamente inadeguati.

Per le due serate è prevista una promozione speciale sul prezzo di poltronissima e poltrona (25 e 20 euro). Sul palco un cast eccellente di attori (Marco Artusi, Maria Celeste Carobene, Miguel Gobbo Diaz, Margherita Mannino, Valerio Mazzuccato, Anna Tringali) abili nell’interpretare contemporaneamente più ruoli, passando dalle lamentele degli attori sfruttati alle frenetiche azioni dei personaggi della commedia che devono rappresentare. Il tutto arricchito dalle musiche eseguite dal vivo da Matteo e Riccardo Nicolin e incorniciato da una scenografia semovente (firmata da Carlo Sala) manovrata dagli stessi attori che si fanno operai macchinisti modificando la scena di continuo.

Biglietti disponibili on line su Ticketone o al botteghino del teatro.