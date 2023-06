Cavo danneggiato, utenze senza elettricità a Mezzana

Prato, 12 giugno 2023 – Possibili disagi per mancanza di energia elettrica per alcune utenze servite dalla linea di media tensione interrata nell’area compresa tra via Valla, via Picasso, via Catani e via Garella, a Mezzana. Un doppio danneggiamento su due punti del cavo ha portato diverse utenze a rimanere senza elettricità.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, è intervenuta con i suoi tecnici; le squadre operative – coadiuvate dal Centro Operativo, che ha ripristinato il servizio con manovre in telecomando per una parte della clientela collocata in porzioni di rete cosiddette controalimentabili da linee di riserva – sono immediatamente intervenute sul posto per eseguire operazioni di modifica assetto del sistema elettrico ed iniziare le operazioni per l’individuazione dei punti precisi danneggiati, a cui seguirà l’attività di riparazione e sostituzione del tronco di rete danneggiato di linea. Nel frattempo è in arrivo sul posto una power station, ovvero un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni e di elevata potenza, che riattiverà il servizio elettrico nel corso del pomeriggio, nel caso in cui le operazioni dovessero prolungarsi, e potrà rimanere temporaneamente sul posto a garanzia dell’approvvigionamento elettrico.

Nel corso del pomeriggio tutte le utenze sono state riallacciate.