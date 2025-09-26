Caverni pragmatico: "La politica è servizio non giochi di partito"

Prato rivede sulla scena politica Roberto Caverni, 77 anni, ex assessore alla mobilità durante la giunta di Roberto Cenni, l’unico sindaco di centrodestra a guidare la città. Caverni torna in pista in vista delle elezioni regionali con la lista civica ’È Ora!’ a sostegno di Alessandro Tomasi (centrodestra) , una novità che apre scenari interessanti anche per le amministrative di primavera. "Mi ha chiamato Alessandro Tomasi per mettere insieme un gruppo di candidati – racconta Caverni – e io non ho esitato. Ci siamo incontrati e mi ha affascinato: a differenza di molti politici, condivide esattamente le mie idee. Per me la politica è servizio, come l’ho sempre vissuta: ci si impegna per la gente, non per se stessi o per il partito".

Caverni rivendica la sua libertà sottolineando le scelte fatte "a volte contro i partiti, non me ne pento anche se sono state decisioni impopolari come quella di togliere i finanziamenti alla Curia". Oltre all’impegno pubblico, Caverni ha portato avanti la sua azienda di filati e tessuti oggi con sede a Montemurlo, modernizzandola e affiancando il figlio nella gestione, con una passione anche per l’arte contemporanea.

L’ex assessore non nasconde le critiche alla Regione Toscana: "Negli anni ho seguito cantieri e infrastrutture, come la Siena-Grosseto, e ho visto ritardi continui. Troppo spesso i finanziamenti vengono dati a pioggia, senza risultati concreti. La mia esperienza da imprenditore mi ha insegnato che bisogna progettare con visione e concretezza". Caverni ricorda anche il suo impegno come consigliere regionale di Forza Italia, quando si batté per piccoli imprenditori e per finanziare progetti reali invece di leggi astratte.

Sul futuro di Prato, parole di preoccupazione: "La città è sempre triste, senza volontà di fare nulla. In passato c’è stato vero impegno per portarla a livelli più alti. La mia esperienza c’è ancora, le capacità che avevo prima le ho mantenute. Vorrei riportare le persone a lavorare insieme, senza guerre interne di partito. La politica deve essere veicolo per il bene comune, i soldi si fanno con il lavoro non scegliendo le poltrone". Il ritorno di Caverni rappresenta dunque un segnale chiaro: competenza, concretezza e servizio al territorio restano valori possibili anche nella politica di oggi. Con la sua candidatura, si apre una finestra su un centrodestra pratese più pragmatico e pronto a guardare oltre i partiti.

