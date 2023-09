"Cavarzano ricorda e racconta: l'ultimo appuntamento a Vernio"

Ultimo appuntamento estivo per la serie di incontri "Cavarzano ricorda e racconta". Sabato 16 settembre alle 17.30 nella sede della Pro Loco di Cavarzano conversazione con Annalisa Marchi della Fondazione Cdse partendo dal tema "Da Gagnaia alla società idroelettrica di Cavarzano".

L’iniziativa è promossa dal Comune di Vernio e dalla Proloco di Cavarzano e organizzato dalla Fondazione Cdse, che sarà grata ai partecipanti che porteranno in visione foto e documenti che riguardano il borgo della Val di Bisenzio.

Per l’occasione sarà aperta la pizzeria della Proloco in via della Collina 14. Per informazioni chiamare la Proloco al 375 6594854 oppure 0574 940341.