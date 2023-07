Cavallo cade in un fossato, salvato dai vigili del fuoco

Montemurlo (Prato), 2 luglio 2023 – Disavventura a lieto fine per un cavallo caduto per alcuni metri in un fossato in una zona impervia a causa del cedimento del sentiero che stava percorrendo.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco al cavallo caduto nel fossato

E’ accaduto in via di Guzzano, nel Comune di Montemurlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco anche con l’autogru dalla centrale e veterinario reperibile. Le operazioni si sono svolte con l’utilizzo di imbracatura speciale per bovini-equini, e di verricello e tirfort che hanno permesso, dopo circa un'ora e trenta, il recupero del cavallo preventivamente sedato. L’animale appariva in buone condizioni. Non risultano persone coinvolte.