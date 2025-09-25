Cavalieri Union a Parma. E’ il percorso di crescita

"Ci aspetta un programma intenso ed entusiasmante, sia a livello di prima squadra che di giovanili". Il direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, ha così fatto il punto sui prossimi impegni dei "tuttineri", che stanno ultimando la preparazione pre-campionato. Partendo dai "seniores" del direttore tecnico Alberto Chiesa: dopo la sconfitta interna di misura rimediata contro il Livorno lo scorso sabato, domenica prossima alle 15 capitan Puglia e compagni sfideranno in trasferta il Parma nel secondo dei tre test match previsti da tempo. Un confronto sull’asse Prato – Parma che proseguirà alle 17, quando si sfideranno le rispettive formazioni U18. L’obiettivo primario resta quello di ritrovare il ritmo-partita ed affinare il gioco: già nell’amichevole contro il Livorno, Chiesa aveva applicato un ampio turnover per dare minutaggio a tutti. "Tutto sommato siamo contenti della prestazione di sabato scorso – ha commentato l’ex-capitano Alessandro Lunardi, collaboratore tecnico di Chiesa - abbiamo ruotato quasi tre formazioni complete, dando spazio a tutti i giocatori. Dal campo sono arrivate senz’altro indicazioni interessanti. Non mancano sicuramente aspetti da da sistemare, ma a questo punto della stagione mi sarei stupito piuttosto del contrario. Siamo fiduciosi". E dopo l’ultima amichevole programmata per il 5 ottobre prossimo in viale Galilei contro il Calvisano (ore 17:30) sarà ora di prepararsi al debutto nel campionato di Serie A2 2025/26: il primo turno vedrà i "tuttineri" impegnati in trasferta contro Civitavecchia (in una "classica" degli ultimi anni) il prossimo 19 ottobre, mentre il 26 ottobre successivo riceveranno l’UR Firenze nel derby che andrà in scena al Montano. Tornando ai prossimi giorni, anche l’U18 "titolo" è attesa da una prova impegnativa: i "baby" Cavalieri saranno impegnati da dopodomani a domenica prossima a L’Aquila nell’ambito del "Memorial Lorenzo Sebastiani", un torneo di rugby giovanile che vede sfidarsi ogni anno le migliori squadre d’Italia. E poi c’è la "cadetta" di coach Calamai che si preparerà al prossimo campionato di Serie B sfidando i Lions Amaranto.

Giovanni Fiorentino