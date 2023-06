Cattive frequentazioni, chiuso locale per sette giorni

Ieri il questore di Prato, Giuseppe Cannizzaro, ha sospeso l’attività di ristorazione di un locale gestito da una cittadina di nazionalità marocchina che si trova al Soccorso per sette giorni.

In particolare l’esercizio commerciale, è stato recentemente oggetto di controlli di polizia, eseguiti dagli equipaggi delle Volanti nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio, nel corso dei quali sono stati identificati numerosi avventori trovati in stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze alcoliche e, tra questi, anche soggetti gravati da precedenti di polizia che ne lasciavano intendere il coinvolgimento in contesti delinquenziali connessi alla criminalità diffusa sul territorio.

In uno dei più recenti controlli, il 7 giugno, alcuni avventori hanno opposto resistenza alle operazioni di polizia mostrandosi reticenti e arrivando anche a colpire gli operatori con calci per eludere il controllo che, comunque, è proseguito con l’aiuto di altre pattuglie di polizia. In quell’occasione due operatori hanno dovuto ricorrere a cure mediche per le contusioni ricevute e

due individui sono stati denunciati per i reati di resistenza, lesioni e rifiuto di fornire le generalità.

Per questi elementi, il questore ha adottato nei confronti dell’esercizio commerciale il provvedimento di chiusura per sette giorni notificato alla titolare del locale.

Il provvedimento ex art. 100 Tulps ha una valenza cautelare e preventiva ed è finalizzato a evitare che la prosecuzione dell’apertura dell’esercizio, visto il contesto dei relativi frequentatori ed avventori, comporti problematiche di ordine e sicurezza pubblica per i cittadini.