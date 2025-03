Casting alle Manifatture. Per il film "Gli imprevisti"

È appena uscito dal botteghino per approdare in tv ‘Gli imprevisti’, l’ultimo film di Alessandro Ingrà e Alberto Cavalini (produzione FilmAlex), che già il regista fiorentino si è messo all’opera per il sequel: i provini del casting si svolgeranno in presenza il 28 marzo alle Manifatture digitali Cinema-Teatro Nuti, in via Santa Caterina 11 dalle 9,30 alle 18,30. Così, mentre il primo capitolo della saga è stato acquistato da un distributore televisivo che lo trasmetterà su varie tv regionali d’Italia (e da maggio andrà anche su Amazon prime), a giugno e luglio sono già previste le riprese per il secondo, che sarà girato tra le province di Firenze, Arezzo e Siena. Questa quinta impresa cinematografica di Ingrà sarà però slegata dalla precedente: protagonista sarà ancora l’ispettore della squadra antidroga Primo Fineschi, interpretato dallo stesso Ingrà, che ne “Gli imprevisti 1“ – girato tra Firenze, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino e Figline Valdarno – abbiamo conosciuto durante un tentativo fallito di retata di narcotrafficanti, per poi cercare la fidanzata Helena rapita e trovarsi alle prese con una trappola che vede suo figlio Gabriele imputato in una faccenda di droga e sospettato di omicidio.

Stavolta Fineschi verrà mandato come inviato in un giro di eventi del mondo della moda e dell’arte dove si nascondono traffici illeciti e ci saranno grossi colpi scena….

Nel primo episodio, presentato al Coliseum film festival a Roma e successivamente al Cinema della Compagnia di Firenze, ci sono stati attori di caratura: Alessandro Paci, Graziano Salvadori, Bruno Santini, Emanuela Tittocchia, Chiara Sani e la partecipazione straordinaria di Alvaro Vitali; per il secondo c’è da aspettarsi un pari calibro, ma ancora non vengono resi noti i nomi. Tuttavia per alcune figure la produzione è ancora in cerca e saranno selezionate nel casting del 28. I ruoli ricercati sono Giampiero, uomo raffinato ed elegante sui 55/60 anni a capo di un atelier di moda; Jennifer, donna bella, atletica, sui 40/50 anni; Giada, donna bella elegante sui 40/50 anni; Claudio, poliziotto in borghese appena diplomato in accademia, poca esperienza sul campo; Consuelo, bella ragazza elegante stile indossatrice; Martina, donna stile ex modella, bella, elegante sui 40/45 anni; Mancuso, poliziotto 30/40 anni; Giulia, assistente del boss, donna bella sui 30/40 anni; Lavinia, presentatrice di eventi, bella ragazza sui 25/30 anni; una ragazza di 20/25 anni come rapinatrice di strada sexy abbigliamento e atteggiamento a ‘figlia dei fiori’ e parimenti ragazzo di 25/35 anni rapinatore hippie; un uomo prestante, fisico atletico, sui 70 anni; un altro uomo dal fisico atletico sui 40/50 anni come autista del van.

I ruoli saranno retribuiti.

Carlo Casini