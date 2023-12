Castiello: "Donazioni alla chiesa per i lavori di ristrutturazione"

Maggioranza e opposizione nei Comuni medicei concordano sul fatto che la Visitazione poteva restare sul territorio. "La scelta della Sovrintendenza – dice la consigliera di maggioranza a Poggio a Caiano, Chiara Guazzini - non mi pare rispettosa dell’opera né del territorio di Carmignano, sede originaria del capolavoro del Pontormo. Poteva essere temporaneamente collocata nella Pieve di Artimino e sarebbe rimasta in territorio mediceo, oppure scendere a valle da noi "sudditi ribelli" (come ci chiama scherzosamente qualcuno), ma la nuova futura sede pare essere l’epilogo di uno sgarbo istituzionale. Me ne dispiace molto". Angela Castiello, consigliera di Forza Italia a Carmignano, invita a passare ai fatti: "Se vogliamo rivedere la Visitazione e le altre opere nella Pieve di San Michele dobbiamo trovare i soldi per i lavori. Chiedo a tutti un piccolo sacrificio, versando un’offerta sull’Iban della parrocchia". La somma necessaria supera i 600.000 euro e servirebbe una maxi donazione ma...tutto può accadere. L’Iban della parrocchia é: IT 74V0867337780000000701539.