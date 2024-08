Castello, ponte Datini, ciclabili. La città chiede maggior cura

Via Strozzi all’altezza del civico 201. Le foto inviate dal cittadino-cronista parlano chiaro: la pista ciclabile è impercorribile (almeno in quel tratto). Dalle immagini si vede la pista completamente ostacolata da un enorme albero che costringe ciclisti, persone in carrozzina e a piedi a piegarsi per passare sotto le fronde. L’unica alternativa è passare dalla strada dove però il rischio di essere investiti è all’ordine del giorno. Non solo l’albero a fare da ostacolo (problema facilmente risolvibile), puntualmente ogni giorno la pista viene utilizzata come parcheggio. E così di nuovo ciclisti e pedoni sono costretti a scendere in strada per oltrepassare l’ostacolo.

"Capisco che ci siano tante priorità e problemi a Prato

ma tra macchine parcheggiate in maniera inconcepibile e alberi da tagliare in via Strozzi la ciclabile è inutilizzabile. Ostacoli che mettono chiaramente a disagio i pedoni o ciclisti che percorrono la ciclabile immaginiamo un invalido. Questo è un problema che si ripete tutti i giorni".