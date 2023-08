Al Castello dell’Imperatore

questa sera alle 21.30 "Every thing every all at once", il film sul multiverso con le icone del cinema Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis, dirette dal duo di registi visionari The Daniels, ovvero Dan Kwan e Daniel Scheinert. Il film ha trionfato all’ultima edizione dei premi Oscrar. Si è infatti aggiudicato sette statuette come miglior film, migliore regia, sceneggiatura, attrice protagonista Michelle Yeoh, attrice non protagonista Jamie Lee Curtis, miglior attore non protagonista Ke Huy Quan, miglior montaggio Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis.