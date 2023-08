Questa sera alle 21.30 sul grande schermo del Castello ci sara "Last film show", film di Pan Nalin, con Bhavin Rabari, Bhavesh Shrimali. Racconta la storia del figlio di un venditore di tè in una piccola stazione ferroviaria dell’India rurale e di una giovane mamma affettuosa che sa cucinare divinamente. E’ la storia del piccolo Samay, che entra per la prima volta in un cinema e ne resta profondamente affascinato: nella magia delle immagini nella sala buia, il bambino intuisce che tutto ciò che accade sul grande schermo parte dalla ‘luce’. Conquistato dalla magia del cinema, muoverà mari e monti pur di inseguire i suoi sogni.