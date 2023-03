Castellina-Pietà Nuovi controlli della polizia

Nella serata dello scorso 13 marzo si è svolto un servizio di controllo straordinario del territorio "ad alto impatto", a cura delle forze di polizia di Prato. L’attività rientra nel piano per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di criminalità diffusa verso le periferie cittadine. In particolare, sono stati i quartieri della Pietà e della Castellina ad essere stati interessati. A fronte di cento persone e trenta veicoli controllati dalla polizia, sono state rilevate solo 3 infrazioni del codice della strada. Questo tipo di servizio verrà ripetuto, con le medesime modalità, con cadenza costante. Ad essere privilegiate saranno soprattutto le aree urbane del centro storico durante il giorno e le zone periferiche in orario serale, con particolare attenzione ai giorni festivi.