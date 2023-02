Cast di volti noti per la commedia degli equivoci

Un cast di volti noti, un classico della commedia degli equivoci, un intreccio ricco di capovolgimenti di ruoli. Colpi di scena assicurati in "Pigiama per sei", in scena sabato 25 (alle 21) febbraio con replica domenica 26 (alle 16) al Politeama: lo spettacolo che nasce dalla penna del commediografo Marc Camoletti, noto per aver scritto “vaudeville moderni” di successo, vedrà sul palco nomi conosciuti come Antonio Cornacchione, Max Pisu, Laura Curino, Rita Pelusio. Sullo sfondo, il più classico dei triangoli amorosi che diventerà un rombo e infine un poligono. Pigiama per sei rappresenta il tipico meccanismo perfetto, in cui ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso a seconda delle persone presenti nella stanza, in un crescendo turbinante di equivoci e risate. L’intrigata trama ruota inizialmente intorno alla coppia formata da Jacqueline e Bernard che invita in villa un amico di lui, Robert, che però è l’amante segreto di lei. Ma l’invito nasconde un’altra insidia: Bernard, il tradito, è a sua volta l’amante di Brigitte che viene spacciata per la ragazza di Robert. Il quadretto si complica quando a inserirsi involontariamente in questo gioco è una cameriera, chiamata da un’agenzia all’ultimo momento: porta lo stesso nome (Brigitte) dell’amante di Bernard ma non può svelarsi. Quando tutto sembra precipitare succederà qualcosa che alla fine rimette in gioco tutto.

Il cast è di sei attori provenienti da esperienze artistiche diverse: dalla coppia comica formata da Antonio Cornacchione e Max Pisu nota al grande pubblico e che sta dimostrando gran forza attoriale nel teatro di prosa, a Laura Curino esponente di spicco del teatro di narrazione premiata con diversi riconoscimenti (premio Ubu nel 1993, Anct – Associazione Nazionale Critici di Teatro nel 1998, Hystrio per la drammaturgia nel 2003), fino a Rita Pelusio capace di passare dalla leggerezza dei personaggi televisivi al forte impegno sociale di lavori come Ferite a morte di Serena Dandini. E poi Roberta Petrozzi, comica da cabaret e Rufin Doh Zeyenouin, che nel cinema ha lavorato a fianco di Checco Zalone e del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. A dirigerli il regista Marco Rampoldi. Prevendite on line su Ticketone, nei punti vendita Boxoffice o direttamente alla biglietteria del teatro.