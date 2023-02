Cassandra a Mogadiscio. Da Pecci Books

Da pochi giorni in libreria Cassandra a Mogadiscio (Bompiani 2023), il nuovo romanzo di Igiaba Scego (foto), che l’autrice giovedì alle 18,30 presenterà a Pecci Books, in dialogo con l’imprenditore e consigliere comunale Marco Wong. Gli occhi appannati di una ragazzina vedono la Somalia dilaniata nell’indifferenza del mondo. Oggi quella ragazza ormai cresciuta racconta una storia che è anche la nostra. A Roma, il 31 dicembre 1990, una sedicenne si prepara per la sua prima festa di Capodanno: indossa un maglione preso alla Caritas, è una ragazza fiera e immagina il nuovo anno carico di promesse. Ma proprio quella sera si compirà il destino che grava su tutta la sua famiglia: mentre la tv racconta della guerra civile scoppiata in Somalia, il Jirro scivola dentro il suo animo per non abbandonarlo più. Jirro è una delle molte parole somale di questo libro: è la malattia del trauma, dello sradicamento, un male che abita tutti coloro che vivono una diaspora. Nata in Italia da genitori esuli durante la dittatura di Siad Barre, Igiaba Scego mescola la lingua italiana con le sonorità di quella somala per intessere pagine che sono una lettera a una giovane nipote, un resoconto storico, una genealogia familiare, un laboratorio in cui la sofferenza si trasforma in speranza grazie al potere delle parole.