Cassa di espansione per il Vella: "Risorse regionali, presto i lavori"

Via libera al finanziamento, da parte della Regione Toscana, della cassa di espansione per il torrente Vella, in località Vainella, tra l’abitato di Figline e quello di Villa Fiorita-Galceti. A dare la notizia il vicesindaco Simone Faggi ai cittadini alluvionati che martedì sera hanno partecipato all’assemblea pubblica organizzata dal Comune per fare il punto sugli interventi realizzati e quelli in programma dopo l’alluvione del novembre 2023 (il prossimo incontro sarà il 9 dicembre a Figline).

"L’incontro con i cittadini colpiti dall’alluvione è per noi fondamentale. Vogliamo tenerli aggiornati sugli interventi in corso e su quelli da realizzare. Vogliamo ascoltarli per capire se dobbiamo correggere o aggiungere qualcosa – ha affermato il viucesindaco Simone Faggi, che ha la delega alla protezione civile – Ci mettiamo la faccia con tutti i nostri uffici che in questi 13 mesi hanno lavorato senza sosta per cercare di tornare alla normalità il prima possibile".

Tornando alla cassa di espansione per il torrente Vella, la nuova vasca ha una capienza di 50mila metri cubi d’acqua ed è pensata per incamerare il flusso che arriva da monte, quando il Bardena non riceve più perché in piena, e per rallentare il deflusso verso valle lungo il tratto tombato del Vella stesso. Il Vella, infatti, entrando nella cassa di espansione, viene normalmente deviato nella Bardena. Tuttavia, quando le piogge sono intense e con l’innalzamento del livello delle acque della Bardena, il flusso del Vella viene incamerato nella cassa fino alla capienza di 30mila metri cubi. Successivamente, una volta superato il livello dei 30mila metri cubi, la vasca "rilascia" l’acqua gradualmente.

L’opera ha un costo di 2,4 milioni di euro, già inserito nel bilancio di previsione 2025, e interamente finanziato dalla Regione. Gli espropri sono a carico del Comune e le lettere alla proprietà partiranno a breve. Quanto ai tempi, il progetto esecutivo dovrebbe essere pronto per febbraio, così da procedere poi con la gara d’appalto. E’ in corso inoltre la valutazione dell’eventuale realizzazione della vasca d’espansione sul Ficarello, in zona Viaccia: potrebbe essere unita alla vasca già esistente sulla Bardena, in modo da costituire un bacino unico.

Nella serata di ieri è stato fatto il punto anche sui lavori in corso e quelli prossimi. Faggi ha ricordato il maxi intervento di pulizia e risagomatura dei fossi, che costerà al Comune 400mila euro: i lavori sono stati affidati a Consiag servizi e comprendono anche la caratterizzazione delle terre presenti nei fossati da risagomare per il loro corretto smaltimento. In corso l’intervento lungo la Bardena, in via San Martino per Galceti, per ripristinare i due tratti di strada e di argine crollati durante la piena: il costo dell’intervento è 488mila euro e la fine è prevista entro gennaio.

Occorre attendere la primavera-estate per i lavori al ponte nell’abitato di Figline: l’intervento è nell’alveo del torrente, e deve essere autorizzato dal Genio civile (nel frattempo la spalletta è stata messa in sicurezza con new jersey). Partiranno entro la fine dell’anno invece i lavori per il ripristino stradale in via di Cantagallo sopra il cimitero in prossimità della cassa di espansione.

Alla manutenzione di griglie, fossi, casse di espansione e sfalci dei tratti delle ex gore sono stati destinati, dal Comune, 70mila euro, mentre 40mila per la videoispezione con drone dei fossi Vella e Rimpolla. E’ in fase di approvazione, ma già finanziato con 250mila euro, l’intervento di "incamiciatura" del Vella nel tratto che va da via Spallanzani a via Malpigli all’altezza della farmacia. Appaltati gli interventi in via Fosso della Rimpolla, ed è in corso la gara per la messa in sicurezza del tratto stradale di via Bandinelli a Pizzidimonte a seguito di una frana per 200mila euro.