casa tintori

Finalmente l’appuntamento

di Musei in Scena per la Casa Museo Leonetto Tintori, rimandato in maggio a causa del maltempo. Domenica con inizio alle 18 nel parco di Vainella sarà in scena il Teatro Metropopolare. Leonetto Tintori, artista poliedrico

e restauratore di fama internazionale, ha lasciato in dono alla città la sua casa e il parco adiacente, costellato di numerose opere scultoree e pittoriche della prima metà

del ‘900. Al termine della rappresentazione teatrale

è prevista una visita guidata

al parco. Prenotazione obbligatoria 347 8293472; 0574 464016; [email protected]