Casa, stop al superbonus Addio a cinquanta cantieri

La gelata sul superbonus lascia l’amaro in bocca a migliaia di famiglie. Quantificare con precisione la mole di lavoro che l’improvvisa decisione del governo sullo stop alle agevolazioni ha spazzato via non è semplice, ma con un calcolo al ribasso si parla almeno di 150 cantieri saltati solo a Prato. Opere importanti che avrebbero riguardato condomini e che invece resteranno sulla carta, a meno che non paghino tutto i residenti. È quasi certo che alla fine la decisione sarà quella di rinunciare ai lavori per buona pace delle imprese edili.

La prima frenata era arrivata a fine novembre e adesso l’ulteriore stretta. Una corsa contro il tempo che ha visto da un lato molti condomini pratesi non riuscire a deliberare i lavori per il superbonus in assemblea condominiale, dall’altro i professionisti presentare per tempo la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata). In ballo, per ottenere gli sconti rimodulati, c’erano circa 50 cantieri relativi a condomini di medie dimensioni. Adesso dovranno dire definitivamente addio al bonus. Facendo un calcolo a braccio, si tratta di 50 palazzi mediamente formati da una ventina di condòmini e questo significa che circa mille famiglie sono rimaste definitivamente a piedi, con la conseguenza che le ditte edili hanno perso commesse per 2 milioni di euro. Un bel danno. Non solo, con la nuova stretta entra nella lista dei lavori impossibili anche chi avrebbe voluto accedere al sistema: secondo gli esperti del settore, tecnici e amministratori, erano almeno un centinaio i palazzi intenzionati a procedere. Altre 2000 famiglie rimaste a mani vuote e una perdita potenziale di circa 4 milioni di euro di lavoro, facendo una stima al ribasso.

"I numeri precisi su quante persone avrebbero voluto beneficiare del superbonus sono difficili da quantificare, ma quello che è certo è che il 2023 sarebbe stato l’anno dei condomini – spiega Stefano Crestini, presidente provinciale e nazionale di Confartigianato Costruzioni –. Le imprese edili si sono concentrate in questo primo periodo soprattutto sulle unifamiliari e le abitazioni singole che avevano delle scadenze più ristrette, mentre questo sarebbe stato l’anno delle ristrutturazioni dei palazzi. Invece tutto è andato al contrario delle previsioni. Figuriamoci, attendevamo che il governo prendesse provvedimenti per risolvere il grosso problema dei crediti incagliati, invece è arrivato un colpo di spugna su bonus, sconto in fattura e cessione del credito". Il rischio adesso è che le imprese che negli ultimi anni avevano fatto investimenti e assunzioni per far fronte a un maggior impiego di manodopera si trovino al palo. Con il superbonus, dopo la crisi dal 2008 in avanti, erano stati assunti 3mila operai riportando il totale degli addetti a 7mila: adesso che succederà? "Le imprese si trovano improvvisamente a dover rivedere i propri piani – conclude Crestini –. Il danno economico è forte e con ogni probabilità porterà a numerosi licenziamenti o addirittura a chiusure di aziende".

Silvia Bini