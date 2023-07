Casa occupata "La giunta non fa nulla"

"Occupazione abusiva in un alloggio di emergenza a Tobbiana, il Comune ne è a conoscenza ma non fa nulla". A puntare il dito è nuovamente la consigliera di Fratelli di Italia, Patrizia Ovattoni che spiega: "Alcune persone (probabilmente nomadi) hanno occupato uno stabile nel comprensorio degli alloggi di emergenza in via di Tieri a Tobbiana. Appena ho ricevuto la segnalazione da alcuni condomini - prosegue Ovattoni - mi sono attivata rivolgendomi all’assessore al sociale Faggi. L’assessore ha confermato che si tratta di un’occupazione abusiva e che gli occupanti provengono da Firenze".

L’esponente di Fratelli di Italia sostiene di aver più volte invitato il Comune a intervenire ma, nonostante ciò, l’alloggio risulta ancora occupato. "Addirittura – rincara la dose Ovattoni – sembra che gli abusivi abbiano effettuato liberamente dei lavori sull’immobile come se fosse di loro proprietà . Ricordo che il Comune nei confronti di alcune famiglie italiane in difficoltà non ha avuto remore ad allontanarle dagli alloggi di emergenza. In merito a questa vicenda presenterò un’interrogazione per fare in modo che vengano presi urgenti provvedimenti ma soprattutto per capire come mai per questa giunta ci sono cittadini di serie A e di serie B".