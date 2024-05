Casa di Comunità di San Paolo, via ai lavori. Ambulatori, cup, specialisti: ecco come sarà

Prato, 28 maggio 2024 - La Casa di Comunità di San Paolo è realtà. Si è tenuta oggi la posa della prima pietra. A Prato anche il presidente della Regione Eugenio Giani. Pensata per rispondere ai bisogni della popolazione residente la nuova Casa di Comunità si sviluppa su una superficie di 1.800 mq. Oltre ai servizi base, dal Cup all’anagrafe sanitaria, dal punto prelievi ai servizi di assistenza domiciliare, offrirà ai cittadini la possibilità di effettuare anche le visite specialistiche con la presenza dei professionisti (principalmente internista, geriatra, diabetologo, cardiologo, neurologo, fisiatria) i quali disporranno anche di strumentazioni diagnostiche come ad esempio l’ecografo. La prevista presenza degli ambulatori dei medici di medicina generale e degli ambulatori con gli infermieri di famiglia e di Comunità (12 ore al giorno 7 giorni su 7) garantirà ai pazienti di effettuare già all’interno della Casa di Comunità l’eventuale presa in carico e di avviare il relativo e necessario percorso assistenziale. Se necessario potrà anche essere attivato il Servizio Sociale presente in sede.

Alla posa della prima pietra erano presenti anche il direttore generale Valerio Mari, il presidente della Società della Salute, il direttore del dipartimento infermieristico e ostetrico, Paolo Zoppi, il direttore dell’area manutenzione immobili e gestione investimenti, Gianluca Gavazzi, gli ingegneri Sara Allegranti e Maria Costanza Rosati, il direttore dei servizi di accoglienza e amministrativi Claudio Sarti ed il coordinatore sanitario Laura Tattini. Inoltre ha partecipato anche una rappresentanza dei Medici di Famiglia, Niccolo’ Biancalani e Alessandro Benelli e delle associazioni di volontariato, oltre a numerosi rappresentanti istituzionali.

Nella Casa di Comunità ci sarà infatti anche un Centro Donna con il relativo consultorio. I servizi si completano con quelli della Salute Mentale Adulti. Sarà presente anche la Continuità Assistenziale (ex guardia medica). L’ingresso principale è da via Toscanini ed è prospiciente ad un ampio parcheggio mentre l’ingresso secondario è da via Donizetti.Il costo complessivo dell’intervento è di 6 milioni e 571mila euro. I lavori dovrebbero concludersi entro due anni.