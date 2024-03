Casa di accoglienza per minori in difficoltà

Una casa che viene aperta nel nome dell’accoglienza di bambini e ragazzi, la stessa accoglienza che è stata la ragione di vita di Ezio Palombo a cui la casa è intitolata. Si è svolta a Vaiano l’inaugurazione di Casa Ezio, struttura pronta per ospitare una comunità di pronta accoglienza residenziale per 10 minori dai 12 ai 18 anni in situazione di difficoltà. Casa Ezio, di proprietà del Comune di Vaiano, nasce nell’edificio dell’antico mulino della Badia, integralmente ristrutturato con il sostegno della Regione Toscana, dall’Edilizia Pubblica Pratese.

"Una struttura che viene messa a disposizione dei minori del territorio pratese e che per la comunità di Vaiano rappresenta un obiettivo a cui si è lavorato con convinzione, proprio per onorare i valori su cui si è impegnato Ezio Palombo", ha detto il sindaco Bosi con l’assessore Bellini. La consigliera regionale Ilaria Bugetti ha sottolineato l’impegno della Regione per non far mancare le risorse necessarie a garantire la presenza di strutture come Casa Ezio. Il presidente della Società della Salute e vicesindaco di Prato Simone Faggi, che ha conosciuto Ezio Palombo, ha messo in evidenza proprio la determinazione del Comune di Vaiano per realizzare la struttura che adesso è a disposizione di bambini e ragazzi in difficoltà di tutto il territorio provinciale.

Per la gestione della comunità di accoglienza si è chiuso da pochi giorni l’avviso della Società della Salute che consentirà di individuare un ente del terzo settore da coinvolgere nella coprogettazione degli interventi. Nella struttura i minori arriveranno per un provvedimento o intervento disposto dall’autorità giudiziaria, dalle forze dell’ordine o dal servizio sociale e potranno rimanervi fino a 6 mesi. I locali sono già stati attrezzati.