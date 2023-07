"Carte Solidali a Valbisenzio: Come Ritirarle Entro il 15 Settembre"

Arriveranno nei prossimi giorni direttamente a casa degli aventi diritto le raccomandate per il ritiro della Carta solidale da effettuarsi presso gli uffici di Poste Italiane. Per ottenere il beneficio del Governo italiano non si deve presentare domanda, l’elenco degli aventi diritto è stato definito da Inps che lo ha trasmesso ai Comuni per provvedere alla comunicazione ai cittadini. In tutto sono 239 i nuclei familiari che hanno diritto alla Carta in Val di Bisenzio (109 a Vaiano, 91 a Vernio e 39 a Cantagallo).

I beneficiari della misura sono individuati da Inps tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, in possesso di una certificazione Isee ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro. Non è necessario presentare domanda perché i beneficiari sono individuati direttamente da Inps che ne trasmette ai Comuni l’elenco per provvedere alla comunicazione.

La misura prevede un contributo economico per nucleo familiare di 382,50 euro, erogato attraverso la Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità, una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile. La carta, rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay, è nominativa.

La Carta solidale si ritira presso gli uffici postali e deve essere necessariamente attivata entro e non oltre il 15 settembre del 2023, pena l’esclusione dal contributo.

Informazioni generali, ma non l’elenco dei beneficiari, potranno essere richieste alla Bottega della salute di Usella, al numero 3336672133 chiamando negli orari di apertura al pubblico, reperibili su https:www.facebook.comvalbisenziomobile.