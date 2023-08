"Caro Carlo la tua saggezza ci manca tanto"

Le ferie ti regalano il giusto riposo, ma annacquano anche il ricordo di personaggi come Carlo Gabellini, che se n’è andato poco più di un mese fa nella sua casa di Castagneto Carducci nel frinire delle cicale, in un silenzio che diluisce anche gli affetti e che certo non immaginava lui che esorcizzava il suo ritiro dal proscenio della cronaca con la ricerca costante di amici e con interventi arguti nei social, ricordando sempre la città dov’era stato un uomo di punta della Cassa di risparmio, pratese fra i pratesi. Carlo aveva seguito le regole dell’obbligata quiescenza dettata dalla pensione con il ritorno al casale della terra natia che gli restava nel cuore in un accogliente eremo popolato di galline, anatre, tacchini, in mezzo al ronfare del trattore, da dove si "interfacciava", per usare un termine della moderna tecnologia, con gli amici e soprattutto con Prato, inoltrando pillole di saggezza attraverso il mouse, dopodiché c’era l’assalto dei nipoti che gli vietavano di cullare i ricordi e il computer, la bicicletta della nostra mente "che ti aiuta a spaziare e a confrontarti con gli altri – parole di Gabellini – purché tu sappia adoprarlo con giudizio" . E là il trattore, la coltivazione, la fiera degli animali che gli danzavano intorno, il ritrovo con gli amici, mentre l’inseparabile moglie Dina cucinava le pappardelle al papero con una raffinatezza che nemmeno il Sabatini di via Panzani a Firenze se la sognava. E le figlie, sempre pronte a corrergli accanto, a animare le serate della ritrovata comunità, quella pratese, dove Carlo ne aveva per tutti con qualche graffio in più per la politica di sinistra, commentando notizie apparse sul giornale che era il suo breviario quotidiano, sempre con un filo di garbata bonomia e di rispetto per gli altri. Ci manca ancora tanto a distanza di un mese dalla sua partenza. Personaggi come lui non muoiono mai.

Roberto Baldi