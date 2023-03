Caro bollette, chiusura anticipata e frigoriferi spenti: "Solo così resistiamo"

Prato, 15 marzo 2023 - Questione di soldi. Il caro energia che ad agosto aveva raggiunto il picco massimo, da febbraio ha parzialmente allentato la presa, ma ancora non basta. Le imprese del commercio, le più piccole, sono stremate da due anni di pandemia e dal caro bollette che si è abbattuto come uno tsunami sui conti di fine mese. Chiudere definitivamente o tentare di restare aperti facendo scelte, rinunce, sacrifici. Quando l’economia familiare si fonda su una attività è inevitabile tentare il tutto e per tutto. È il caso del Caffè Cala Luna di via Livi: attività familiare aperta nel 1999, specializzata in pranzi. Fino al 2019 non ci sono mai stati problemi: moglie e marito dietro al bancone si alternavano nei turni di lavoro per portare a casa uno stipendio più che dignitoso. Il primo scossone lo ha portato il Covid, mesi duri, durissimi, superati grazie all’impegno e alla voglia di farcela, fattore determinante quando i conti non tornano. Quando sembravano ormai alle spalle i mesi più complicati è arrivato il caro energia a mettere di nuovo i bastoni tra le ruote. Bollette mensili più che raddoppiate con il prezzo dell’energia che da 7 centesimi è passato a sfiorare...