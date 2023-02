Carnevale su Rtc Cominciando da Schumann

I nostri consigli di questa settimana per l’ascolto su Rtc si calano nel periodo del carnevale proponendo una domenica di musica che alla festosità del travestimento si ispira: il pianoforte di Anne Fischer per "Carnaval" di Schumann in un concerto del 1984 a Montreal (alle 13,41). Il concerto della Camerata del 5 febbraio 2003 viene proposto questa sera alle 20,30: maschere e travestimenti nel Sogno di una notte di mezza estate" di Mendelssohn con il coro della Guido Monaco diretto da Lorenzo Fratini, sul podio Alessandro Pinzauti. Domani Muti dirige Cajkovskij della "Sinfonia n.5" (alle 14,42), e Claudio Abbado per Dvorak e la "Sinfonia dal nuovo mondo" con i Berliner alle 15,40. Martedì intervallo gioioso con due scintille sonore di Rossini (alle 17,43): "Addio ai viennesi" e "Le départ des promis". Claudio Abbado dirige (alle 19,45) la Sinfonia n.33 di Mozart. Beethoven del "Concerto Imperatore" diretto da Sawallisch conclude alle 23,08 la giornata. Mercoledì 15, alle 13,11, Haydn e Funtwaengler in due registrazioni storiche del 1951: "Sinfonia in sol maggiore n. 88" e "Sinfonia n. 94 in sol maggiore". Stravinskij a quattro mani col duo pianistico Philip Moore e Simon Crawford-Phillips in trascrizioni da "Petroushka" e " La sagra della primavera" (alle 16,41). Prosegue alle 18,40 la musica al femminile di Clara Wieck Schumann (progetto di Francesco Dilaghi).

Giovedì alle 10,40 concerto lirico con molto Verdi di "Falstaff" (Carlo Maria Giulini), Bellini (Abbado), Monteverdi (Maderna). Debussy per voce e pianoforte ( alle 11,59) e Strauss in due poemi sinfonici diretti da Boehm: "Morte e trasfigurazione" e "Vita d’eroe". Alle 23,40, una buonanotte con Mozart di "Piccola musica notturna" diretta da Mackerras. Venerdì 17, due composizioni per balletto: "Daphnis et Chloé" di Ravel diretto da Vladimir Jurowski e London Philharmonic Orchestra (12,53) e "Gaité Parisienne" di Offenbach con i Berliner diretti da Karajan (alle 17,13). Sabato serata all’opera più popolare: "Il Trovatore" di Verdi, protagonista lo squillo fiammante di Franco Corelli diretto da Thomas Schippers ( alle 20,30). Da non perdere (alle 22,46) la registrazione storica del concerto di Karajan al Concertgebouw di Amsterdam, settembre 1943: Strauss e Brahms.

Goffredo Gori