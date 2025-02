Carnevale edizione numero 46. Torna la magia delle mascherine

"La prima volta con un gruppo di bambini mascherati trainammo a mano una balena legata con uno spago. Da allora non ci siamo mai fermati". Era il 1979. Remo Bernardini anima storica del carnevale montemurlese, racconta la prima sfilata che ha dato inizio a una della manifestazioni più amate da grandi e piccini. Quarantasei edizioni sempre con il pienone. Ancora una volta quindi tutti insieme, dunque, per regalare ai bambini tre pomeriggi in maschera con musica e tante animazioni.

Il primo appuntamento è per domenica 16 febbraio dalle 15 in piazza Amendola a Oste, dove ad attendere le mascherine ci saranno tanta musica, animazioni varie per bambini con Lisa e Maurizio, gli sbandieratori e i musici del Gruppo storico. La domenica successiva, 23 febbraio, la festa si sposta al circolo Gelli (via Montalese, 197) con i festeggiamenti della 46esima edizione del Carnevale Bagnolese con l’animazione di Lisa e Maurizio e il mago Brodino. Ultimo appuntamento domenica 2 marzo alle 15 a Montemurlo con musica in centro in piazza della Repubblica, il nuovo spazio pedonale di fronte al municipio. A far divertire le maschere ci saranno il coro gospel Black & White, Lisa e Maurizio e il Mago Semola. Una festa per stare insieme e per dare ai più piccoli l’occasione per mascherarsi e vivere la magia senza tempo del carnevale.

"Da quella lontana intuizione del Circolo Gelli di Bagnolo, Montemurlo da 46 anni ha il suo Carnevale- sottolinea il sindaco Simone Calamai- La cosa bella del nostro Carnevale è che, insieme al Circolo Gelli, collaborano tantissime associazioni del territorio, un qualcosa di unificante che lega la comunità e il mondo del volontariato, un vero e proprio valore per tutti".

L’assessore alla cultura e promozione del territorio, Giuseppe Forastiero sottolinea che il passaggio dalle sfilate dei carri alle feste in maschera in piazza ha avuto un riscontro positivo in termini di vitalità delle frazioni: "Attraverso il carnevale valorizziamo le piazze e gli spazi pubblici del nostro territorio. Da qualche anno abbiamo la fortuna di avere il parco centrale di Montemurlo e quindi è bello far vivere lo spazio e rendere i più piccoli protagonisti di eventi a loro dedicati come il Carnevale. Stessa cosa per Oste, dov’è in corso il progetto di rigenerazione urbana della ex Fabbrica Rossa, che porterà nuova linfa vitale per il centro della frazione".

Silvia Bini