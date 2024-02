Carnevale di Comeana: spostato a causa del maltempo, si trasforma in un grande circo all'aperto

Il maltempo di febbraio

fa saltare anche il carnevale di Comeana.

Infatti, la festa prevista oggi in piazza Battisti dalle 14,30 in poi è stata spostata alla prossima domenica 18 febbraio.

Il programma resterà invariato e la piazza si trasformerà in un grande "circo" all’aperto in quanto è il tema scelto dagli organizzatori per la creazione dei costumi di quest’anno: dai giocolieri ai clown, dai trapezisti ai venditori di noccioline, il carnevale di Comeana sarà uno spettacolo per grandi e piccini. Poi ci saranno gli stand gastronomici delle associazioni per un ricca merenda-cena a base di cenci, frittelle, crostate, coccoli e altre golosità. L’ingresso sarà gratuito e su tutta la piazza domenica 18 ci sarà il divieto di sosta.