Carnevale annullato dopo il grave incidente

L’Associazione Carnevale Paperino, sposando i valori di solidarietà e comunità sui quali si fonda, ha comunicato l’annullamento della manifestazione che si doveva tenere oggi "in seguito – si legge in una nota – all’evento traumatico che ha coinvolto la nostra comunità". Oggi doveva essere festa per tutto il giorno, dal pomeriggio fino a notte fonda , con animazione musica, danza e coriandoli. "Tuttavia – spiegano gli organizzatori – abbiamo deciso di annullare l’evento per stare vicini alla famiglia del ragazzo di 17 anni che ha fatto un incidente due giorni fa e al quale hanno amputato un piede. L’Associazione Carnevale Paperino e il consiglio del circolo hanno deciso per lo stop per stare vicini alla famiglia, molto conosciuta in paese, parte attiva nell’organizzazione del carnevale. Siamo una grande famiglia allargata, ed il dolore di uno è di tutti".

Resta invariato solo l’appuntamento per i bambini del pomeriggio del Martedì Grasso. Il 4 marzo, dunque, giochi, animazioni e maschere in strada con Marco Burla Show e DragonWagon per i più piccoli.