Carnevale, anno nero per il meteo. A Montemurlo la festa è annullata

Rinviata per probabile maltempo la festa di Carnevale di domani, prevista nel centro cittadino di Montemurlo.

Infatti, a causa dell’allerta meteo attiva da stasera, l’appuntamento "mascherato" in piazza della Repubblica, programmatoa per domenica, è rimandato a sabato 17 febbraio

Il maltempo previsto sul territorio montemurlese a partire dalla serata di oggi, ha fatto saltare la festa di Carnevale di domani in piazza della Repubblica a Montemurlo centro.

Il Comune ha ritenuto opportuno rinviare l’appuntamento al sabato successivo, alle 15, con l’animazione di Lisa e Maurizio, I Formaggini Guasti, la scuola di danza Smile e la partecipazione della Filarmonica Verdi e del coro gospel "Black& White".

Invariato il primo appuntamento previsto per oggi alle 15, in piazza Amendola a Oste, dove ad attendere le mascherine ci saranno tanta musica, animazioni varie per bambini, gli sbandieratori e i musici del Gruppo storico. L’iniziativa è promossa e sostenuta dal Comune di Montemurlo con il circolo Arci "Gino Gelli" di Bagnolo, la Proloco Montemurlo, il circolo Nuova Europa di Oste e l’associazione Il Borgo della Rocca.

E il problema del meteo aleggia anche sul Carnevale Vaianese, già ridotto per le conseguenze dell’alluvione dello scorso novembre, che aveva allagato i capannoni in cui i volontari del comitato organizzatore preparano i carri allegorici.

Invece della sfilata tradizionale quest’anno il Carnevale si svolge con una festa in piazza del Comune. Festa che si è tenuta lo scorso weekend e che è prevista anche domani con precipitazioni fortemente previste e segnalate dall’allerta meteo della Regione. Ancora né il comitato né il Comune si sono pronunciati su un eventuale annullamento o rinvio di data.

Il programma della seconda giornata del Carnevale vaianese, giunto alla quarantaduesima edizione, prevede appunto una grande festa mascherata in piazza del Comune dalle 14.30.

La manifestazione, promossa dall’Associazione Carnevale con l’amministrazione comunale, offre animazione per tutti i gusti: musica, spettacoli di magia e balli. Più i gonfiabili per il divertimento dei più piccoli. Ad accogliere i partecipanti alcuni personaggi-simbolo dei carri del Carnevale, realizzati nel corso degli anni con grande abilità creativa dai volontari dell’Associazione Carnevale. Per far sognare grandi e piccini ci sarà il protagonista di Dragon Ball, l’enorme balena e Pinocchio.