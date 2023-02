Carnevale a Bonistallo con trucca bimbi e sfilata delle maschere

Domenica 12 torna il carnevale a Bonistallo. Nella parrocchia di Poggio a Caiano sarà un pomeriggio in maschera per grandi e piccini. Alle 14,30 è previsto il ritrovo nel parcheggio davanti al palazzetto dello sport dove ci sarà lo stand "trucca bimbi" per sistemare chi è senza maschera oppure rendere il proprio costume più accattivante. Alle 15 partirà la sfilata delle maschere a piedi fino al giardino della parrocchia dove saranno allestiti stand gastronomici con schiacciatine, pizzette, cenci e frittelle di riso per una allegra merenda.