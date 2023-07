CARMIGNANO: Via Pontormo, Perdita di Acqua: Publiacqua Non Può Intervenire, Pensino i Privati

Publiacqua non può intervenire per perdita in via Pontormo da un anno e mezzo.L’intervento quindi non rientrerà negli interventi di collettamento delle fognature di Carmignano che sono partiti il mese scorso. Nei giorni scorsi un anziano residente, Marco Panerai, 85 anni, aveva raccontato su La Nazione l’odissea che sta vivendo dal febbraio 2022 quando ha segnalato questa perdita sul terreno affacciato sul retro della sua casa. Dopo solleciti e incontri anche con l’amministrazione comunale, Panerai ha presentato un esposto ai carabinieri poiché la situazione in un anno e mezzo è peggiorata: la tubazione si è rotta lungo un percorso di quasi 30 metri e le acque nere si mescolano alle bianche causando cattivi odori e una vera e propria invasione di zanzare.

Publiacqua spiega: "Abbiamo già risposto più volte direttamente ai residenti e ci siamo anche interfacciati con il Comune che è informato. La tubazione è una vecchia condotta in area privata non in carico all’acquedotto e che quindi non trasporta acqua potabile. E’ probabilmente una condotta in cui confluiscono acque piovane e forse, ma non lo sappiamo, anche qualche scarico delle abitazioni. Come sanno i residenti non è competenza del gestore intervenire su una condotta di questo tipo". In pratica la famiglia Panerai dovrà, a proprie spese, far sostituire la conduttura. Publiacqua sta portando avanti l’ultimo step del collettamento fognario che riguarda la zona che va da Carmignano e La Serra, con la realizzazione di nuovi impianti di sollevamento per evitare così gli scarichi a cielo aperto. Via Pontormo rientrerebbe nel percorso del collettamento che arriva fino alla via Vergheretana ma, probabilmente perché la tubazione non era censita, non è stata inserita nel progetto.

M. Serena Quercioli