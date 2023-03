"Carmignano estate" Bando per organizzare rassegna e spettacoli

L’estate è ancora lontana ma la macchina organizzativa parte adesso. E’ uscito il bando per "Carmignano Estate", il programma di intrattenimento che animerà il territorio dal 17 giugno al 9 settembre. Fino a lunedì 13 marzo sarà possibile presentare manifestazioni di interesse attraverso il portale Start. La base d’asta a ribasso è circa 33.000 euro oltre Iva. La progettazione presentata dovrà essere in grado di recepire e coordinarsi con le eventuali proposte realizzate direttamente o promosse dall’amministrazione periodo e dovrà interessare varie fasce d’età. Gli spettacoli andranno realizzati a Carmignano, fra giugno e luglio in piazza Matteotti, nel Giardino dello Spazio Moretti o Rocca; a Bacchereto in giugno, luglio e agosto nell’ex Cava; a Comeana fra giugno e luglio in piazza degli Scalpellini o nella piazza Cesare Battisti; infine a Seano, giugno-luglio alla Pista Rossa e agosto-settembre al Parco Museo Quinto Martini. Info su www.comune.carmignano.po.it