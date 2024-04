Carla Lonzi sono io. Lo spettacolo di Ermini torna a La Baracca

Al Teatro La Baracca sabato: alle 21.15 andrà in scena "Carla Lonzi sono io!", radiodramma a teatro di e con Maila Ermini. Carla Lonzi (nella foto) era un’attivista, saggista, critica d’arte ed editrice, teorica dell’autocoscienza e del femminismo, nata a Firenze nel 1931 e scomparsa a Milano nel 1982. "Voglio definirla provocatrice di pensiero, di riflessioni, di dialogo, di confronto, soprattutto di scontro. Di rivolta", dice Maila Ermini. "La scelta del radiodramma è senza dubbio stata condizionata dalla stessa Lonzi – aggiunge l’attrice e drammaturga –, dalla sua teorizzazione per l’ascolto e il dialogo, per la stessa pratica dell’autocoscienza, nonostante io non abbia avuto paura di metterla visivamente in scena a dialogo con Pasolini in “Non ci capiamo” già tre anni fa. Non posso svelare il radiodramma se non scendendo in una banalizzazione che a lei non sarebbe congeniale: dire che qui la Lonzi parla di sé, come in effetti fa, con accompagnamento musicale scritto specificatamente eccetera, è assolutamente riduttivo – conclude Ermini – e non dà l’idea di quello che gli spettatori ascolteranno e vedranno con l’immaginazione". Per info e prenotazioni [email protected] oppure 348 7046645 (non whatsapp).