Carigiola, scatta il sopralluogo La frana è "sorvegliata speciale"

A oltre due mesi dal crollo del Cignon della vacca, nella valle del Carigiola, il Genio Civile Valdarno Centrale ha fatto il primo sopralluogo per constatare lo stato dei luoghi nei pressi de La Centrale, al Mulino di Genesio, dove è avvenuta la frana che ha ostruito il corso d’acqua, trasformando in quel punto il torrente noto per le sue cascate in un piccolo stagno.

La caduta del promontorio – legato ad una leggenda locale, che narra di una mucca caduta dall’alto del ’cignone’ verso il letto del torrente e rimasta miracolosamente viva – oltre ad avere ostruito il corso d’acqua con massi grandi molto grandi (per farsi un’idea, uno all’incirca è un cubo che misura 4x4x4 metri), ha interrotto uno dei sentieri più belli, per il paesaggio, della rete del Cai, il 462 A, che parte dal tabernacolo della Tavoletta e completa l’anello dedicato all’agronomo Stefano Compiani.Il sopralluogo da parte del Genio Civile è scattato dopo un articolo de La Nazione che segnalava il problema ed è avvenuto a distanza di qualche giorno da una prima visita da parte dell’Unione dei Comuni della Valbisenzio, allertata a sua volta da un socio della sezione pratese del Cai.

"A seguito della segnalazione ricevuta dalla vostra cronista – scrive in una nota la Regione, a cui fa capo il Genio Civile Valdrano Centrale – è stato effettuato, in data 21 agosto 2023, un sopralluogo al Mulino di Genesio, rilevando l’avvenuto distacco di massi di dimensione ciclopica dalla parete rocciosa sulla sponda sinistra del torrente Carigiola. I massi precipitati in alveo sono andati a formare una sorta di ’briglia filtrante naturale’, attraverso la quale defluisce l’acqua proveniente da monte. Il tratto del torrente Carigiola lungo il quale si è verificato l’evento franoso censito insiste in un contesto di area boscata, connotato dalla completa naturalità delle sponde e dell’alveo, privi di opere idrauliche. L’ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale provvederà nell’immediato, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica e l’Unione dei Comuni della Valbisenzio, alla rimozione delle alberature crollate in alveo per effetto della frana, al fine di preservare la permeabilità della briglia naturale e per poter valutare compiutamente lo stato dei luoghi. Gli enti provvederanno al monitoraggio del tratto del torrente Carigiola interessato dalla frana durante le prossime stagioni autunno e inverno per registrare eventuali evoluzioni del fenomeno e valutare l’opportunità di eseguire interventi di sistemazione del corso d’acqua, che al momento non sembrano essere necessari".

Claudia Iozzelli