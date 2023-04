Carcere, lo stato di agitazione prosegue

Alla vigilia della visita dell’osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane alla Dogaia (in programma mercoledì alle 11), il personale della polizia penitenziaria torna a ribadire di trovarsi in stato di agitazione in seguito alle continue aggressioni che gli agenti subiscono da parte dei detenuti e per la mancanza di sicurezza all’interno della casa circondariale. I dipendenti del carcere hanno voluto sottolineare il loro disappunto in vista anche dell’incontro in programma per giovedì fra la direzione del carcere e le organizzazioni sindacali. E lo hanno fatto con una lettera indirizzata al provveditore regionale Piepaolo D’Andria, al direttore Maria Isabella De Gennaro, al comandante di reparto della penitenziaria Giuseppe Pilumeli, e a tutte le organizzazioni sindacali. "Abbiamo espresso tutti i motivi che sono alla base della protesta – scrivono gli agenti in servizio alla Dogaia – La protesta ha origine in maniera spontanea fra tutto il personale, stanco, che ha deciso di astenersi dal servizio di mensa obbligatoria di servizio e di porsi in autoconsegna. Tutto ciò che verrà deciso fra i vertici e i sindacati non metterà fine alla protesta".

La scorsa settimana gli agenti del carcere avevano iniziato la protesta in seguito a un episodio violento capitato a un collega che era stato picchiato da un detenuto riportando la frattura del naso, due denti rotti e un trauma cranico. Episodi ormai non nuovi all’interno della Dogaia. Motivo per cui le organizzazioni sindacali avevano annunciato lo stato di agitazione.

"Attendiamo con urgenza di essere convocati dai vertici regionali e nazionali dell’amministrazione penitenziaria – avevano fatto sapere dai sindacati – affinché venga messo un freno a questa situazione non più sostenibile. Qualora non dovessimo ricevere risposte celeri andremo avanti con le manifestazioni attuali e attueremo altre forme di protesta".