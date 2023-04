Capriolo incastrato in un cancello a Bagnolo. Liberato dai vigili del fuoco

Prato, 23 aprile 2023 – I vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo hanno liberato un capriolo a Bagnolo, alla scuola dell’infanzia Leonetto Tintori. L’animale era rimasto incastrato con la testa tra due sbarre di un cancello.

Il personale dei vigili del fuoco ha liberato l’animale tramite il divaricatore in dotazione sul mezzo, poi ha prestato le prime cure all’ungulato che presentava delle ferite alle zampe posteriori. Sul posto è intervenuta anche l’ Asl veterinaria di Firenze che ha preso in carico il capriolo per le cure.