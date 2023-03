Cappuccetto rosso diventa ballo di colori

Domani alle 17 al Metastasio il visionario Michelangelo Campanale dirige i danzatori acrobati della Compagnia EleinaD per raccontare la storia di Cappuccetto rosso attraverso il corpo e il linguaggio non parlato. Attraverso un teatro fisico e acrobatico quanto giocoso la fiaba viene riletta drammaturgicamente fedele all’originale (eccetto che nel finale) ma scenicamente arricchita di elementi originali che la impreziosiscono di rimandi musicali, pittorici e cinematografici, restituendone una "morale" tutt’altro che semplice. La storia racconta del lupo che attira a sé con una rosa rossa la fanciulla per mangiarla, ma Campanale non adotta il finale di Perrault, perché la bambina si salva, ma il lupo non muore mai, e resta sempre in agguato. La scena, inizialmente vuota, svela ben presto un fondale animato da video: diverse ambientazioni che rimandano ai cartoni disneyani degli anni ’90, ai capolavori di Goya, ai paesaggi sfumati di William Turner, ai prati brulicanti di animali inquietanti nello stile di Bosch. La selezione sonora e musicale comunica poi di volta in volta l’atmosfera emotiva del momento: si spazia da una percussione a metà tra il tuono e il battito cardiaco per il primo incontro tra il lupo e Capuccetto; l’Ouverture del Guglielmo Tell che, con le sue progressive modulazioni tematiche, accompagna la scena pastorale, la trasformazione in lupo mannaro, l’arrivo dei soldaticacciatori; ancora Dance me to the end of love di Leonard Cohen interpretata (in playback) da uno spavaldo lupo in versione night club. Il risultato è una narrazione di immagini, fatta di un linguaggio non parlato che esalta in modo particolare la dimensione evocativa degli eventi simbolici delle fiabe. La pièce, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, fa parte della rassegna MetRagazzi.