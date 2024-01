Capp Plast imballa anche gli alimenti

E’ toscana la prima azienda d’Italia ad avere ottenuto la certificazione europea 1616. Si tratta della regolamentazione che stabilisce i criteri per l’utilizzo di plastica riciclata nella realizzazione di grandi contenitori, come casse, e materiali flessibili, ad esempio le classiche buste, da utilizzare nel settore alimentare. A ottenere la certificazione è l’impresa Capp Plast, leader europea in produzione e rigenerazione di imballaggi flessibili, contenitori e flaconi, attiva dal 1960 a Prato e con varie sedi operative in Italia e in Europa, fra cui quella di Campi Bisenzio. In discussione con questa certificazione c’era la possibilità di usare la plastica riciclata per contenitori che vengano a contatto diretto con i generi ortofrutticoli.

L’Asl toscana ha effettuato un’approfondita attività di verifica sui processi produttivi e sugli impianti di riciclo di Capp Plast, e alla fine ha certificato la presenza di uno standard che assicura la possibilità di utilizzare in tutta sicurezza plastica riciclata per contenitori da impiegare nel settore ortofrutticolo.