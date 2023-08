Caporalato, sospesa l’attività di 11 ditte tessili a Prato. Multe per 100.000 euro

Prato, 2 agosto 2023 – Caporalato a Prato. Sospesa l’attività di 11 ditte tessili, 12 imprenditori cinesi denunciati e multe per 100.000 euro. È questo il bilancio dei controlli avvenuti lo scorso luglio in aziende del settore tessile-manufatturiero, dal personale dell’Ispettorato del lavoro di Prato-Pistoia insieme ai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Prato e dell’Arma territoriale nell’ambito della campagna ‘Alt caporalato Due’, disposta in tutta Italia.

Oggetto delle ispezioni soprattutto aziende gestite da orientali, con sede a Prato ma pure in provincia, a Montemurlo e Carmignano . Nei controlli in provincia di Prato, si spiega in una nota, “complessivamente sono stati individuati 14 operai extracomunitari (cinesi, pakistani e bengalesi) privi di permesso di soggiorno. Alcuni titolari d'azienda sono stati inoltre denunciati o sanzionati per gravi violazioni alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In due attività sono stati rinvenuti sistemi di videosorveglianza idonei a controllare l'attività lavorativa degli operai”.