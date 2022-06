Prato, al Macrolotto tutto o quasi illegale. Su 10 ditte controllate 9 sono fuorilegge

Prato, 24 giugno 2022 - Caporalato, sfruttamento, sicurezza sul lavoro? L’obiettivo di mettere in regola il distretto parallelo pratese è ancora ben lontano da raggiungere. Ne sono testimonianza i continui controlli a tappeto che l’Ispettorato del lavoro dalla sede centrale di Roma esegue nella nostra provincia da circa un anno, nell’ambito del progetto nazionale "Stop caporalato!". Da quando esiste il progetto gli ispettori hanno tenuto gli occhi puntati sul Macrolotto e la zona industriale di Prato ben consapevole delle tante irregolarità che regnano nelle molteplici ditte, soprattutto a conduzione cinese. E anche l’ultima tornata di verifiche ha confermato il dato sconfortante della quasi totali di aziende non in regola in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sfruttamento. Secondo quanto emerso, su 10 aziende controllate, nove impiegavano lavoratori irregolari o violavano le norme in materia di sicurezza. Gli ispettori hanno così proceduto alla sospensione dell’attività. È il risultato dell’ultima attività di vigilanza nel distretto industriale tessile di Prato, condotta nei giorni scorsi dalla task force coordinata dall’Ispettorato territoriale di Prato che ha visto impegnati ispettori provenienti da Roma e Verona. L’attività si è concentrata su realtà imprenditoriali che operano nei settori di confezione in serie di articoli di abbigliamento e manifattura. Le nove aziende per le quali è scattata la sospensione impiegavano irregolarmente 34 lavoratori, di cui 22 privi di permesso di soggiorno. Dalle verifiche, che hanno riguardato la regolare costituzione dei rapporti di lavoro ed il rispetto dei contratti nazionali di lavoro, sono emerse irregolarità amministrative e penali, ed in particolare: lavoro nero, occupazione di manodopera priva di regolare permesso di soggiorno, violazioni in materia di orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali, omessa tranciabilità del pagamento delle retribuzioni. Sono state riscontrate e contestate, inoltre, numerose violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ...