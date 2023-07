Caporalato in fabbrica Sfruttati e minacciati con un’arma giocattolo In sei vanno alla sbarra

Li minacciava con un revolver giocattolo, ma privo del tappo rosso, perché svolgessero il lavoro nei tempi prestabiliti. "Non capisci nulla", a volte diceva ai suoi operai quando il prodotto non era confezionato a regola d’arte o come lui si sarebbe aspettato. E poi ancora: contratti da quattro ore giornaliere che nella realtà diventavano 10-12. Pochi minuti per consumare il pasto restando alla propria postazione. Nessun diritto a godere di ferie, malattie o riposi retribuiti se non con la decurtazione dello stipendio, in maniera del tutto arbitraria: 45-50 euro per ogni giorno di mancato lavoro.

Circa un anno e mezzo di inferno per i lavoratori (tutti stranieri) di una azienda tessile che ha sede a Montemurlo fino a quando tre di loro hanno trovato il coraggio di recarsi da un sindacato per denunciare le condizioni disumane all’interno della fabbrica tessile. Una storia come purtroppo ce ne sono tante a Prato, soprattutto nelle ditte a conduzioni cinese dove lo sfruttamento è una parola che fatica sparire. Lo stesso modus operandi era usato nella ditta tessile di Montemurlo che, però, era gestita interamente da una famiglia, originaria della Campania, ma da sempre residente a Montemurlo. I sei titolari dell’azienda, tutti difesi dagli avvocati Federico Febbo e Costanza Malerba, sono stati rinviati a giudizio dal gup Leonardo Chesi con la pesante accusa di caporalato, 603bis, il reato modificato di recente che non punisce più solo l’intermediario ma anche i datori di lavoro che fanno leva sullo stato di bisogno e di indigenza della persona sfruttata. Il processo a carico dei sei imputati comincerà a febbraio.

Le parti civili sono ben nove, tutti ex dipendenti della famiglia montemurlese, tutti africani oltre a un albanese.

L’inchiesta è partita dalla denuncia dei tre operai che si sono recati al sindacato. Arrivata in procura, le indagini sono state affidate ai carabinieri di Montemurlo che hanno accertato quali erano le condizioni di lavoro all’interno della ditta dal giugno del 2019 fino al novembre del 2020 . Molti operai avevano contratti di lavoro per quattro ore quando in realtà ne lavoravano almeno 10-12 al giorno. Alcuni erano del tutto a nero. Gli stipendi, secondo quanto emerso, non erano mai pagati regolarmente, anzi. A volte veniva corrisposto ai lavoratori di più di quanto dovuto per eludere i controlli. Soldi che venivano dati tramite un bonifico ma che, poi, gli operai dovevano restituire ai proprietari in contanti. Ferie, permessi e malattie non erano previsti. Neppure una pausa dignitosa per il pranzo: il pasto doveva essere consumato alla postazione di lavoro nel minor tempo possibile, pochi minuti al massimo. Alcuni operai hanno anche raccontato delle offese che uno dei titolari rivolgeva. In due casi, il titolare avrebbe anche minacciato con la pistola giocattolo due lavoratori. Ad aggravare la situazione la mancanza di sicurezza e di formazione: i macchinari erano privi delle protezioni di sicurezza, in particolare di un cancello metallico che garantiva l’incolumità dell’addetto.

Laura Natoli