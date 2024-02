Capodanno d’integrazione. Ravioli contro tortelli. La sfida tra i banchi che unisce Italia e Cina

Quando l’integrazione passa da scuola e in particolare dal cibo. Succede all’alberghiero Datini dove il capodanno cinese è l’occasione per avvicinare alunni di diverse etnie e culture. Cinesi, italiani, nigeriani uniti dalla farina e dall’acqua impastati con le mani per trasformare la sfoglia in ravioli di cavolo e tortelli di patate. Un’idea originale che ha funzionato rendendo i docenti più ricchi e gli studenti più consapevoli. Un melting pot tra i banchi di scuola che si concretizza in una sana sfida a colpi di ravioli cinesi contro tortelli di patate. Il progetto ’Insieme c’è più gusto’ nasce da una richiesta della comunità cinese, e in particolare dell’associazione Ramunion, che ha chiesto alla dirigente scolastica Francesca Zannoni di lavorare insieme.

"Molti dei nostri studenti – spiega la preside - sono ragazzi cinesi che frequentano il tempio buddista in modo attivo. Così, in occasione del capodanno, abbiamo deciso di dare vita a questa iniziativa. Nei giorni scorsi sono venuti a scuola chef cinesi che hanno mostrato ai ragazzi la preparazione dei piatti e soprattutto le tecniche di chiusura e impasto. È stata una bella esperienza che ha arricchi tutti". Dietro ai fornelli Francesca Lui, cinese ma pratese di adozione che ha confessato di essersi iscritta al Datini per apprendere l’arte della pasticceria e quindi dare vita ad una fusione tra la sua cultura d’origine, quella cinese, e la tradizione italiana. Con lei Destiny Ogbeiwi, di origini nigeriane, nato in Italia che da grande vuole fare lo chef. E quale posto migliore se non Prato per impreziosire il proprio baglio di tante culture: "È stata una esperienza diversa, molto importante dal punto di vista formativo e umano. Davvero una bella iniziativa". A sancire la collaborazione la presenza del Dragone a scuola, ma anche la scelta di preparare i tortelli di patate e i ravioli di solo cavolo nel rispetto degli alunni cattolici (ieri era il giorno delle Ceneri e quindi di digiuno dalla carne) e quelli musulmani nel rispetto reciproco. Proprio per sposare in pieno lo spirito di integrazione dell’iniziativa.

Silvia Bini