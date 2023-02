Torna il Capodanno cinese dopo tre anni di stop. A Prato maxi sfilata

Un momento del Capodanno cinese 2023 a Prato (Attalmi)

Prato, 11 febbraio 2023 – Centinaia di persone per due giorni di sfilata. La comunità cinese celebra a Prato il Capodanno con una festa che coinvolge come da tradizione tutta la città. Dopo la pandemia la sfilata torna nella sua forma integrale.

Un appuntamento ancora più sentito, visto che da tre anni, a causa del covid, non si festeggiava.

La tradizionale sfilata del drago e la danza del leone, organizzate dall’associazione buddista della comunità cinese di Prato, da Illuminiamo il futuro di Save the Children e dalla Cooperativa onlus Di Vittorio con il patrocinio del Comune, è uno dei momenti clou della festa.

Il primo giorno i festeggiamenti attraversa la zona industriale sfilando tra le fabbriche tessili, mentre domani la festa si sposterà in centro alla portata di bambini e famiglie.

Grande festa anche nella giornata di domenica. Alle 9 è prevista la partenza da piazza della Gualchierina davanti al tempio buddista, per proseguire poi in piazza del Mercato Nuovo, via Bologna, via Porta al Serraglio, via Strozzi, via Marini, via Filzi fino a Borgonuovo, via Pistoiese, via Rossini, via Zipoli, via Pistoiese, via Castagnoli, via Giordano, con sosta al playground, via Marini (sosta), Porta Pistoiese, via San Vincenzo, piazza San Domenico e piazza del Comune, dove al termine della sfilata si svolgeranno performance di danza e musica.

Alle 16 al Punto Luce di Save The Children, in via Mameli 1/3 all’angolo con via Filzi, il laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 12 anni per festeggiare insieme l’anno del coniglio.

Attraverso la lettura della fiaba tradizionale ’La Leggenda del coniglio sulla luna’, che offre tanti spunti educativi e ad un laboratorio creativo.

I partecipanti avranno la possibilità di immergersi nella cultura e nelle tradizioni legate ai festeggiamenti del Capodanno cinese. La comunità orientale partecipa sempre in modo molto numeroso così come sono tanti i visitatori che arrivano anche da fuori per immergersi un pomeriggio nella cultura orientale.